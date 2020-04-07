Samanlıkta saklanıp teröristlerden kurtuldu, profesör oldu

PKK'lı teröristlerin 31 yıl önce Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köyüne düzenledikleri baskın, o zaman 16 yaşında olan İbrahim Teğin’in hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri oldu. Gençleri dağa götürmek için köye baskın düzenleyen teröristlerden samanlıkta saklanarak kurtulan İbrahim Teğin, o kötü günlerin ardından üniversiteyi bitirdi, akademik kariyer yaptı, profesör oldu.

ntv.com.tr 07.04.2020 - 18:04

Çetinkol köyünde dünyaya gelen İbrahim Teğin 8 yaşındayken babasını kaybetti.

Annesi ve 4 kardeşiyle birlikte yaşamını sürdüren İbrahim Teğin, Çetinkol köyünde okul olmadığı için Eruh’taki Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’na gitti.
Eruh`ta halasının yanında başladığı lise eğitimini, ağabeyinin görev yaptığı Şırnak`ın Cizre ilçesinde tamamlayan Teğin, inşaatta çalışarak kazandığı parayla üniversiteye hazırlık kitapları aldı.
Evde çalışarak girdiği sınavda 16 yaşında Kütahya Meslek Yüksekokulu Maden Programı bölümünü kazanan Teğin, üniversiteye kayıt yaptırmasına bir hafta kala 25 Ağustos 1989`da PKK`lı teröristlerce köylerine düzenlenen baskına tanık oldu.

Baskın sırasında annesinin samanlığa sakladığı Teğin, teröristlerce dağa kaçırılmaktan bu sayede kurtuldu.
Teğin, Kütahya`daki eğitimini tamamladıktan sonra tekrar sınava girerek Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü`nü kazandı.

Üniversite eğitiminden sonra akademik kariyerine devam eden Teğin, Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi`nde profesör olarak görev yapıyor.
Terör örgütü PKK`nın baskınından annesi sayesinde kurtulduğunu söyleyen Teğin, televizyon izledikleri sırada komşularının evlerine gelerek teröristlerin gençleri kaçırmak amacıyla köye baskın düzenlediğini haber verdiğini belirtti.

Köydekilerin panik halinde gençleri bahçe, ahır gibi yerlere gizlediğini ifade eden Teğin, annesinin de kendisini ve ailenin gençlerini samanlığa sakladığını dile getirdi.

Teğin, samanlıkla evleri arasında bir geçiş bulunduğunu anlatarak, "Bu geçişi buğday çuvallarıyla kapatan annem yarım saatte bir gelip iyi olup olmadığımıza bakıyordu. Akşam 20.25`ten sabah 07.00`ye kadar burada saklandık. Teröristler sabah köyden ayrılınca da samanlıktan çıktık" diye konuştu.

Teröristlerin o gece 3 genci dağa kaçırdığını belirten Teğin, bu kişilerin daha sonra güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar sayesinde örgütten kurtarıldığını söyledi.

"Samanlığın içinde yaklaşık 11 saat saklandık. Annem samanlıkta saklamasaydı bugünlere gelemezdik" diyen Teğin, bu olayın yaşanması üzerine ailesinin aynı gün kendisini üniversite eğitimi için Kütahya`ya gönderdiğini vurguladı.

Teğin, Kütahya`da ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra köyüne döndüğünü ve yeniden hazırlandığı sınavda Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü`nü kazandığını dile getirdi.

Mezuniyeti sonrası öğretmenlik yaptığını, 2007`de de doktorasını tamamlayıp Siirt Üniversitesi`nde yardımcı doçent olarak göreve başladığını bildiren Teğin, 2013`te doçent, bu yıl da profesör unvanı aldığını kaydetti.

Evde çalışarak girdiği sınavda 16 yaşında Kütahya Meslek Yüksekokulu Maden Programı bölümünü kazanan Teğin, üniversiteye kayıt yaptırmasına bir hafta kala 25 Ağustos 1989`da PKK`lı teröristlerce köylerine düzenlenen baskına tanık oldu.

Baskın sırasında annesinin samanlığa sakladığı Teğin, teröristlerce dağa kaçırılmaktan bu sayede kurtuldu.

Okumanın önünde hiçbir engel olmadığına değinen Teğin, "Çocukların, gençlerin okuması için devletimiz her türlü imkanı sunuyor. Bizim o dönemde bulamadığımız kitaplar şu anda ücretsiz dağıtılıyor, online dersler veriliyor. Çocuklarımız, gençlerimiz bunların kıymetini bilsin. İnsanlar hiçbir engel tanımamalı, devletimizin verdiği imkanlara sahip çıkmalıdır" diye konuştu.

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