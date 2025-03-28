Seminerler iptal mi? MEB öğretmenlerin nisan mesleki çalışma programı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler için mesleği çalışma programı düzenleniyor. Müfredata ilişkin ve eğitimcilerin mesleği gelişimlerine dair eğitimlerin yer aldığı öğretmen seminerleri ikinci dönem ara tatili sürecinde uygulanacaktı. MEB'den öğretmen seminerlerine dair açıklama geldi. Nisan öğretmen seminerleri iptal mi?
Öğretmen seminerleri, öğrenci ve öğretmenlerin gelişimine katkı sağlamak adına uygulamaya konmuştu. 2025 yılı Nisan ayında ara tatil zamanına gerçekleşmesi beklenen mesleki çalışmalar için ''seminerler iptal mi?'' sorusu yöneltiliyor. İşte, öğretmen seminerlerinde son durum!