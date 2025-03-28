Seminerler iptal mi? MEB öğretmenlerin nisan mesleki çalışma programı ne zaman?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ İPTAL Mİ?

Nisan ara tatili, 28 Mart günü başlayan ara tatil 7 Nisan'da son bulacak. Bu süre zarfında planlanan görevli yönetici ve öğretmen seminerlerinin, Ramazan Bayramı dolayısıyla online yapılması kararlaştırılmıştı.



Fakat Milli Eğitim Akademisi Başkan Vekili Cevdet Vural imzası ile illere gönderilen yazıda Nisan 2025 Mesleki Çalışma Dönemi eğitimlerinin bayram nedeniyle iptal edildiği belirtildi.



Bayram sonrasına denk gelen 2-3-4 Nisan tarihlerinin de idari izin kabul edilmesiyle seminerlerin iptal edildiği bildirildi.