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Seminerler iptal mi? MEB öğretmenlerin nisan mesleki çalışma programı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler için mesleği çalışma programı düzenleniyor. Müfredata ilişkin ve eğitimcilerin mesleği gelişimlerine dair eğitimlerin yer aldığı öğretmen seminerleri ikinci dönem ara tatili sürecinde uygulanacaktı. MEB'den öğretmen seminerlerine dair açıklama geldi. Nisan öğretmen seminerleri iptal mi?

Seminerler iptal mi? MEB öğretmenlerin nisan mesleki çalışma programı ne zaman? - 1

Öğretmen seminerleri, öğrenci ve öğretmenlerin gelişimine katkı sağlamak adına uygulamaya konmuştu. 2025 yılı Nisan ayında ara tatil zamanına gerçekleşmesi beklenen mesleki çalışmalar için ''seminerler iptal mi?'' sorusu yöneltiliyor. İşte, öğretmen seminerlerinde son durum!

EĞİTİM HABERLERİ

Seminerler iptal mi? MEB öğretmenlerin nisan mesleki çalışma programı ne zaman? - 2

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ İPTAL Mİ?

Nisan ara tatili, 28 Mart günü başlayan ara tatil 7 Nisan'da son bulacak. Bu süre zarfında planlanan görevli yönetici ve öğretmen seminerlerinin, Ramazan Bayramı dolayısıyla online yapılması kararlaştırılmıştı.

Fakat Milli Eğitim Akademisi Başkan Vekili Cevdet Vural imzası ile illere gönderilen yazıda Nisan 2025 Mesleki Çalışma Dönemi eğitimlerinin bayram nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Bayram sonrasına denk gelen 2-3-4 Nisan tarihlerinin de idari izin kabul edilmesiyle seminerlerin iptal edildiği bildirildi.

Seminerler iptal mi? MEB öğretmenlerin nisan mesleki çalışma programı ne zaman? - 3

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

İptal edilen nisan seminerlerinin ne zaman yapılacağına dair tarih bilgisinin ilerleyen günlerde uygun tarih aralığı saptanarak yönetici ve öğretmenlerle paylaşılacağı açıklandı.

Online öğretmen seminerlerine katılım Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yapılıyor. Öğretmen ve yöneticiler platforma, MEBBİS veya e-Devlet şifreleriyle giriş yapabiliyor.

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