Sınav giriş yerleri belli oldu: KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?

KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?

Sınav giriş yerleri belli oldu: KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler sınav tarihine çevrildi. İşte, KPSS Ön Lisans sınav tarihi...

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Sınav giriş yerleri belli oldu: KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? - 2

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?


2024-KPSS Ön Lisans sınavı, 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

2024-KPSS Ön Lisans sınavı için adaylar, binalara 10.00'dan sonra alınmayacak.

Sınav giriş yerleri belli oldu: KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? - 3

KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA


KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

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