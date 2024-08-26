Sınav giriş yerleri belli oldu: KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?
KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler sınav tarihine çevrildi. İşte, KPSS Ön Lisans sınav tarihi...