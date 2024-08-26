Sınav giriş yerleri belli oldu: KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler sınav tarihine çevrildi. İşte, KPSS Ön Lisans sınav tarihi...