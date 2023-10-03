Sınavlar ne zaman başlıyor? İşte MEB ortak sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığınca, "Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlıkça, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak." bilgisi paylaşıldı. Bakanlık, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin merak edilen konularla sıkça sorulan soruları internet sitesinden yanıtladı. Peki, sınavlar ne zaman başlıyor?
2023-2024 eğitim dönemi devam ediyor. Şimdi ise sınavlar ve sınav takvimi gündemde. MEB ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak "ortak sınav" tarihlerini açıkladı. Bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı alınmıştı. İşte, MEB okullarda ortak sınav tarihleri...