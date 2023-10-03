Sınavlar ne zaman başlıyor? İşte MEB ortak sınav tarihleri

ORTAK SINAVLA NASIL YAPILACAK?

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 41 sorunun detaylı yanıtlarına yer verilirken, ortak yazılı sınavların Bakanlık tarafından ülke, il/ilçe ve okul geneli olmak üzere 3 farklı uygulamasının olduğu vurgulandı.



2023-2024 eğitim öğretim yılında 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin birinci dönem ikinci yazılılarıyla ikinci dönem birinci yazılılarının, 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin birinci dönem ikinci yazılılarıyla ikinci dönem birinci yazılılarının ortak yapılacağı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ayrıca bu öğretim yılı için Bakanlıkça belirlenen sınavlar dışında il veya ilçe geneli ortak yazılı sınavlar da yapılabilecek. Bunların hangi ders ve sınıf düzeyinde olacağı, milli eğitim müdürlüklerince okullara duyurulacak. Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlıkça, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak."



Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların sorularının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderileceği bildirilen açıklamada, "Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce, değerlendirilmesi ise okul veya ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak." ifadesi kullanıldı.