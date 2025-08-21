Sınıf belirleme kuraları için geri sayım sürüyor: MEB takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için sınıf belirleme kura tarihleri yaklaşırken öğrenciler ve velilerde heyecan arttı. İlk kez okula başlayacak 1. sınıf öğrencileri ile ortaokula geçecek 5. sınıf öğrencilerinin sınıf ve öğretmen atamalarının yapılacağı kura için geri sayım sürüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakanlık tarafından paylaşılan takvimle birlikte okulların açılış tarihi kesinleşti. Ayrıca bu yıl ilk kez okula başlayacak 1. sınıf öğrencileri ile ortaokula geçiş yapacak 5. sınıf öğrencilerinin sınıf ve öğretmen atamalarının hangi tarihlerde yapılacağı da netlik kazandı.