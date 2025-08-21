Sınıf belirleme kuraları için geri sayım sürüyor: MEB takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakanlık tarafından paylaşılan takvimle birlikte okulların açılış tarihi kesinleşti. Ayrıca bu yıl ilk kez okula başlayacak 1. sınıf öğrencileri ile ortaokula geçiş yapacak 5. sınıf öğrencilerinin sınıf ve öğretmen atamalarının hangi tarihlerde yapılacağı da netlik kazandı.