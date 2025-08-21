Sınıf belirleme kuraları için geri sayım sürüyor: MEB takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakanlık tarafından paylaşılan takvimle birlikte okulların açılış tarihi kesinleşti. Ayrıca bu yıl ilk kez okula başlayacak 1. sınıf öğrencileri ile ortaokula geçiş yapacak 5. sınıf öğrencilerinin sınıf ve öğretmen atamalarının hangi tarihlerde yapılacağı da netlik kazandı.

SINIF BELİRLEME KURASI NE ZAMAN?

Takvime göre, , 1 Eylül’de uyum haftası başlayacak ve 8 Eylül’de okullar açılmış olacak. 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin sınıfları ile şube rehber öğretmenleri, 27, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde e-Okul sistemi üzerinden yapılacak merkezi kura çekimi ile belirlenmesi bekleniyor.

SINIF BELİRLEME KURASI NASIL YAPILIR?

e-Okul Üzerinden Otomatik İşlem

Kura, tamamen MEB’in e-Okul yönetim bilgi sistemi üzerinden yapılır.

Okullar veya idareciler manuel olarak müdahale edemez; sistem öğrencileri rastgele ve adil bir şekilde sınıflara dağıtır.

Öğrencilerin Sınıf ve Şube Ataması

İlkokula yeni başlayan 1. sınıf öğrencileri ile ortaokula başlayan 5. sınıf öğrencileri kura kapsamındadır.

e-Okul sistemi, öğrencilerin şubelere (örneğin 1/A, 1/B, 5/A, 5/B gibi) dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlar.


Öğretmen Ataması

Aynı süreçte, kura ile şubelere atanacak sınıf öğretmenleri (1. sınıf) ve branş öğretmenleriyle ders programları (5. sınıf) da sistem üzerinden belirlenir.

Bu sayede hem öğrenci hem öğretmen dağılımı dengelenir.

Velilerin ve Öğrencilerin Bilgilendirilmesi

Kura sonuçları, belirlenen tarihlerde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanır.

Veliler T.C. kimlik numarası ve okul bilgileriyle sisteme girerek çocuklarının sınıf ve öğretmen bilgilerini görebilir.

