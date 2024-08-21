Sınıf belirleme kurası ne zaman? 1 ve 5.sınıflar e-0kul'dan belirlenecek
Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek. Veliler ve öğrenciler, sınıf belirleme kura çekiminin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, sınıf belirleme kurası ne zaman gerçekleşecek?
Bu yıl ilk kez uygulanacak olan sistemle birlikte 1.sınıf ve 5.sınıf şubeleri kura çekimi ile belirlenecek. Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek.