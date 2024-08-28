Sınıflar açıklandı mı, sınıf şubeleri kurası ne zaman gerçekleşecek? 1. ve 5. sınıf kurası sonucu sorgulama
Okulların açılmasına günler kala gözler sınıf belirleme kurasına çevrildi. Bu yıl ilk kez 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Peki, sınıflar açıklandı mı, sınıf şubeleri kurası ne zaman gerçekleşecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 1. sınıf şubeleri ile öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin kura ile belirleneceğini duyurmuştu. İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi, 3 günde tamamlanacak.