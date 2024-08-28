Sınıflar açıklandı mı, sınıf şubeleri kurası ne zaman gerçekleşecek? 1. ve 5. sınıf kurası sonucu sorgulama

Okulların açılmasına günler kala gözler sınıf belirleme kurasına çevrildi. Bu yıl ilk kez 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Peki, sınıflar açıklandı mı, sınıf şubeleri kurası ne zaman gerçekleşecek?

Sınıflar açıklandı mı, sınıf şubeleri kurası ne zaman gerçekleşecek? 1. ve 5. sınıf kurası sonucu sorgulama - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 1. sınıf şubeleri ile öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin kura ile belirleneceğini duyurmuştu. İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi, 3 günde tamamlanacak.

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Sınıflar açıklandı mı, sınıf şubeleri kurası ne zaman gerçekleşecek? 1. ve 5. sınıf kurası sonucu sorgulama - 2

SINIF BELİRLEME KURASI NE ZAMAN?

İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınıflar açıklandı mı, sınıf şubeleri kurası ne zaman gerçekleşecek? 1. ve 5. sınıf kurası sonucu sorgulama - 3

î Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.

Sınıflar açıklandı mı, sınıf şubeleri kurası ne zaman gerçekleşecek? 1. ve 5. sınıf kurası sonucu sorgulama - 4

Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

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