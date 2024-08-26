Sınıflar ne zaman belli olacak? MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası için tarih verdi
Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde gündeme gelen konulardan biri de "sınıf belirleme kurası" oldu. Bu yıl ilk kez 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası gerçekleştirilecek. MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası için tarih verdi ve sürecin ayrıntılarını paylaştı. Peki, sınıflar ne zaman belli olacak?
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura işlemlerinin takvimi belli oldu.