Sınıflar ne zaman belli olacak? MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası için tarih verdi

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde gündeme gelen konulardan biri de "sınıf belirleme kurası" oldu. Bu yıl ilk kez 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası gerçekleştirilecek. MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası için tarih verdi ve sürecin ayrıntılarını paylaştı. Peki, sınıflar ne zaman belli olacak?

Sınıflar ne zaman belli olacak? MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası için tarih verdi - 1

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura işlemlerinin takvimi belli oldu.

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Sınıflar ne zaman belli olacak? MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası için tarih verdi - 2

BU YIL BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan sistemle birlikte 1.sınıf ve 5.sınıf şubeleri kura çekimi ile belirlenecek.

Sınıflar ne zaman belli olacak? MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası için tarih verdi - 3

Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

Sınıflar ne zaman belli olacak? MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası için tarih verdi - 4

KURALAR 28-30 TARİHLERİ ARASINDA ÇEKİLECEK

Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

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