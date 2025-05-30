Sınıflara göre bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? MEB 2025 İOKBS 5,6,7,8,9,10,11. sınıf kazanma puanları

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kontenjanlar doğrultusunda her yıl binlerce öğrenciye burs desteği sağlanıyor. Bursluluk sınav sonuçları ekranında “ Burs almaya hak kazandınız” ifadesiyle karşılaşanlar burs alabilecek. Bursluluk sınavında öğretmen çocuğu, özel hak kontenjanı, oturduğu yerde okul olmayan öğrenci ve diğer çocuk için ayrı kontenjan ayrılıyor. Bursluluk sınavı zorluk ve kolaylık derecesine göre puanlar her yıl değişiyor. Başarılı olan öğrencilere bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca burs desteği sağlanıyor. Burs ödemeleri okulların kapalı olduğu yaz aylarında da yatırılıyor. Peki İOKBS kaç puanla kazanılır? İşte, geçtiğimiz yılın kazanma puanları…