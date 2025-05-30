Sınıflara göre bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? MEB 2025 İOKBS 5,6,7,8,9,10,11. sınıf kazanma puanları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı sonuçları 2025 bugün erişime açılıyor. Sınavlarda başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanırken gözler sonuçlara çevrildi. 1 milyondan fazla adayın başvurusuyla gerçekleştirilen sınav sonuçlarına göre adayların burs alıp almayacağı belli olacak. Bursluluk sınavı değerlendirmesi yapılırken 3 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürüyor. Sınavda kopya çektiği, sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Bursluluk sınavı kazanma puanları ise sınıflara göre farklılık gösteriyor. Peki MEB 2025 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İşte, İOKBS 5,6,7,8,9,10,11. sınıf kazanma puanları…

Sınıflara göre bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? MEB 2025 İOKBS 5,6,7,8,9,10,11. sınıf kazanma puanları - 1

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kontenjanlar doğrultusunda her yıl binlerce öğrenciye burs desteği sağlanıyor. Bursluluk sınav sonuçları ekranında “ Burs almaya hak kazandınız” ifadesiyle karşılaşanlar burs alabilecek. Bursluluk sınavında öğretmen çocuğu, özel hak kontenjanı, oturduğu yerde okul olmayan öğrenci ve diğer çocuk için ayrı kontenjan ayrılıyor. Bursluluk sınavı zorluk ve kolaylık derecesine göre puanlar her yıl değişiyor. Başarılı olan öğrencilere bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca burs desteği sağlanıyor. Burs ödemeleri okulların kapalı olduğu yaz aylarında da yatırılıyor. Peki İOKBS kaç puanla kazanılır? İşte, geçtiğimiz yılın kazanma puanları…

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Sınıflara göre bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? MEB 2025 İOKBS 5,6,7,8,9,10,11. sınıf kazanma puanları - 2

BURSLULUK SINAVI 2025 KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınav sonuçları bugün (30 Mayıs) erişime açılacak. Bakanlık geçtiğimiz yıllarda en düşük puanlara ilişkin istatistikleri yayınlıyordu. Ancak 2024 yılında taban puanlara ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı.

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Sınıflara göre ayrılan kontenjanlar farklı olduğundan örneğin 460 puanla 5. sınıf öğrencisi burs hakkı elde edebilirken aynı puanla 9. sınıf öğrencisi burs alamayabiliyor. Son olarak 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan en düşük puanlar şu şekildeydi;

Sınıflara göre bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? MEB 2025 İOKBS 5,6,7,8,9,10,11. sınıf kazanma puanları - 3

İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI

5. sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

Sınıflara göre bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? MEB 2025 İOKBS 5,6,7,8,9,10,11. sınıf kazanma puanları - 4

İOKBS 6. SINIF TABAN PUANLARI

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

Sınıflara göre bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? MEB 2025 İOKBS 5,6,7,8,9,10,11. sınıf kazanma puanları - 5

İOKBS 7. SINIF TABAN PUANLARI

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

Sınıflara göre bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? MEB 2025 İOKBS 5,6,7,8,9,10,11. sınıf kazanma puanları - 6

İOKBS 8. SINIF TABAN PUANLARI

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

Sınıflara göre bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? MEB 2025 İOKBS 5,6,7,8,9,10,11. sınıf kazanma puanları - 7

BURSLULUK SINAVI 9. SINIF TABAN PUANLARI

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

Sınıflara göre bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? MEB 2025 İOKBS 5,6,7,8,9,10,11. sınıf kazanma puanları - 8

BURSLULUK SINAVI 10. SINIF TABAN PUANLARI

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432
10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

Sınıflara göre bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? MEB 2025 İOKBS 5,6,7,8,9,10,11. sınıf kazanma puanları - 9

BURSLULUK SINAVI 11. SINIF TABAN PUANLARI

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425
11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891
11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

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