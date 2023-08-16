Sınıfta kalma geri mi geldi? Devamsızlık affı kalktı mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Yeni eğitim - öğretim dönemine kısa bir süre kala sınıfta kalma ve devamsızlık affıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenci affından sınıfta kalmaya önemli konulara değindi. Peki, sınıfta kalma geri mi geldi? Devamsızlık affı kalktı mı?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemini değerlendirmek amacıyla medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin'in sözleri ardından öğrenciler ve veliler "Sınıfta kalma geri mi geldi? Devamsızlık affı kalktı mı?" sorularına yanıt arıyor.