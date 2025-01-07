Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? (2024-2025 MEB yarıyıl tatili takvimi)
Sömestr tatili tarihi, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer almaya devam ediyor. Yılın ilk döneminde ders ve sınav temposundan yorulan öğrenciler, gözlerini tatilin başlayacağı tarihe dikti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 iş takvimi sonrasında, okullarda 1. dönemin ne zaman biteceği ve yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. döneminin bitmesine artık kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca öğrenci ise yarıyıl tatilinin başlaması için artık gün sayıyor. Yayımlanan 2024-2025 takvimine göre ise okullarda ilk dönemin biteceği ve sömestr tatilinin başlayacağı tarihler belli oldu. Peki, sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek?