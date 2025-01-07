Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? (2024-2025 MEB yarıyıl tatili takvimi)

2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. döneminin bitmesine artık kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca öğrenci ise yarıyıl tatilinin başlaması için artık gün sayıyor. Yayımlanan 2024-2025 takvimine göre ise okullarda ilk dönemin biteceği ve sömestr tatilinin başlayacağı tarihler belli oldu. Peki, sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek?