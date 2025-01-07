Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? (2024-2025 MEB yarıyıl tatili takvimi)

Sömestr tatili tarihi, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer almaya devam ediyor. Yılın ilk döneminde ders ve sınav temposundan yorulan öğrenciler, gözlerini tatilin başlayacağı tarihe dikti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 iş takvimi sonrasında, okullarda 1. dönemin ne zaman biteceği ve yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? (2024-2025 MEB yarıyıl tatili takvimi) - 1

2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. döneminin bitmesine artık kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca öğrenci ise yarıyıl tatilinin başlaması için artık gün sayıyor. Yayımlanan 2024-2025 takvimine göre ise okullarda ilk dönemin biteceği ve sömestr tatilinin başlayacağı tarihler belli oldu. Peki, sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek?

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Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? (2024-2025 MEB yarıyıl tatili takvimi) - 2

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? (2024-2025 MEB yarıyıl tatili takvimi) - 3

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? (2024-2025 MEB yarıyıl tatili takvimi) - 4

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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