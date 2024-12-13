Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?
Sömestr tatili tarihi, ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. 15 günlük tatil ile birlikte bol bol dinlenecek olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimini merak ediyor. Peki, sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?
2024-2025 yılı sömestr tatilinin ne zaman başlayacağı, yoğun ders temposundan bunalan ve tatil için gün sayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 gün tatil yapacak olan öğrenciler, gözlerini 1. dönemin biteceği tarihe çevirdi. Peki, sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?