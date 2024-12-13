Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?

Sömestr tatili tarihi, ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. 15 günlük tatil ile birlikte bol bol dinlenecek olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimini merak ediyor. Peki, sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?

Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? - 1

2024-2025 yılı sömestr tatilinin ne zaman başlayacağı, yoğun ders temposundan bunalan ve tatil için gün sayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 gün tatil yapacak olan öğrenciler, gözlerini 1. dönemin biteceği tarihe çevirdi. Peki, sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?

EĞİTİM HABERLERİ

Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? - 2

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? - 3

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? - 4

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

DAHA FAZLA GÖSTER