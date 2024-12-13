2024-2025 yılı sömestr tatilinin ne zaman başlayacağı, yoğun ders temposundan bunalan ve tatil için gün sayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 gün tatil yapacak olan öğrenciler, gözlerini 1. dönemin biteceği tarihe çevirdi. Peki, sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?