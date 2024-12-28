Sömestr tatili ne zaman? 2025 yarıyıl tatili tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 takvimine göre ilk dönemin ne zaman biteceği merakla sorgulanıyor. Bakanlığı takvimine göre eylül ayında başlayan eğitim öğretim dönemi birinci yarısı ocak ayında tamamlanacak. İşte, 15 tatil takvimi...