Sömestr tatili ne zaman? 2025 yarıyıl tatili tarihi
Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatilinin başlamasına az bir zaman kaldı. Okullarda sınav ve sözlüler sürerken, öğrencilerin gözü sömestr tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, sömestr tatili ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 takvimine göre ilk dönemin ne zaman biteceği merakla sorgulanıyor. Bakanlığı takvimine göre eylül ayında başlayan eğitim öğretim dönemi birinci yarısı ocak ayında tamamlanacak. İşte, 15 tatil takvimi...