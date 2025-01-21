Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2024 - 2025 MEB takvimi

2024 - 2025 eğitim öğretim döneminin ilk yarıyılı 17 Ocak 2025 tarihinde tamamlandı. İlkolkul, ortaokul ve lise öğrencileri sömestr tatiline başladı. Yoğun bir dönemi geride bırakan öğrenciler ve veliler, okulların açılış tarihini merak ediyor. Peki, sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2024 - 2025 MEB takvimi - 1

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 17 Ocak 2025 tarihinden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. İlk dönemi geride bırakan öğrenciler ve veliler, tatil takvimini merak ediyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2024 - 2025 MEB takvimi - 2

. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihleri ve tatil süreleri paylaşılmıştı.

Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2024 - 2025 MEB takvimi - 3

15 TATİL TARİHLERİ

MEB takvimine göre, 20 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2024 - 2025 MEB takvimi - 4

Hafta sonları ile birlikte 16 gün tatil yapan öğrenciler, ikinci yarı yıla 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2024 - 2025 MEB takvimi - 5

YARIYIL TATİLİ İÇİN AİLELERE TAVSİYELER

Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, ailelere yarıyıl tatilinde uygulayabilecekleri 10 öneride bulundu:

“Çocuğunuzla beraber eğlenceli etkinlikler planlayın,

“Dinlenmelerine fırsat tanıyın,

“Arkadaşlarıyla vakit geçirmelerine izin verin,

“Tatil boyunca kitap okuma alışkanlığını ve ev işlerinde küçük yardımları teşvik edin,

“Beraber eğlenceli ev etkinlikleri düzenleyin,

“Ailecek geziler gibi dış mekân aktiviteleri yapın,

“Eğlenceli geziler organize edin (akvaryum keşfi, müze, tiyatro, hayvanat bahçesi),

“Ekran kullanımını sınırlarken yerine alternatif etkinlikler önerin,

“Çocuğunuzu fiziksel aktivitelerle yönlendirin (spor, müzik, dans, yürüyüş),

Tatil sonunda okula dönüş için hazırlık yapın(uyku, beslenme vs.).”

DAHA FAZLA GÖSTER