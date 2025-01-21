Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2024 - 2025 MEB takvimi
2024 - 2025 eğitim öğretim döneminin ilk yarıyılı 17 Ocak 2025 tarihinde tamamlandı. İlkolkul, ortaokul ve lise öğrencileri sömestr tatiline başladı. Yoğun bir dönemi geride bırakan öğrenciler ve veliler, okulların açılış tarihini merak ediyor. Peki, sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 17 Ocak 2025 tarihinden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. İlk dönemi geride bırakan öğrenciler ve veliler, tatil takvimini merak ediyor.