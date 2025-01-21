Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2024 - 2025 MEB takvimi

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 17 Ocak 2025 tarihinden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. İlk dönemi geride bırakan öğrenciler ve veliler, tatil takvimini merak ediyor.