Sömestr tatili takvimi MEB 2025-2026: 15 tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

Ocak ayına çok az bir zaman kala sömestr tatili ile ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte 15 tatilin başlayacağı ve biteceği tarih belli oldu. Öğrenciler sömestr tatili ile birlikte 15 günlük dinlenme süresi yakalayacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?