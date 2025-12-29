Sömestr tatili takvimi MEB 2025-2026: 15 tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?
Ocak ayına çok az bir zaman kala sömestr tatili ile ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte 15 tatilin başlayacağı ve biteceği tarih belli oldu. Öğrenciler sömestr tatili ile birlikte 15 günlük dinlenme süresi yakalayacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?
2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. döneminin sona ermesine kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca öğrenci ise 15 günlük sömestr tatilinin bir an önce başlamasını bekliyor. Yarıyıl tatili her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayında başlayacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilmişti.
Buna göre; 8 Eylül Pazartesi başlayan birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ
MEB'in yayımladığı 2025-2026 takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihleri de belli oldu.
Buna göre; İkinci dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.