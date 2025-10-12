Sömestr tatili tarihi MEB 2025-2026: Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; Okullarda ilk ara tatil bu yıl 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak.