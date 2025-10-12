Sömestr tatili tarihi MEB 2025-2026: Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte öğrenciler ve veliler “15 tatil ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Okulların açılış ve kapanış tarihleri belli olurken, yarıyıl tatilinin (sömestr tatili) başlayacağı tarih de netleşti. İşte MEB’in açıkladığı 2025-2026 yarıyıl tatili takvimi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı sömestr tatili tarihi, milyonlarca öğrencinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yılın ilk döneminde yapılacak ara tatilin ardından öğrenciler 15 gün boyunca da sömestr tatili için eğitimlerine ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim sonrasında 2025-2026 yarıyıl tatili tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar...

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda ilk ara tatil bu yıl 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak.

