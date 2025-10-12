Sömestr tatili tarihi MEB 2025-2026: Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte öğrenciler ve veliler “15 tatil ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Okulların açılış ve kapanış tarihleri belli olurken, yarıyıl tatilinin (sömestr tatili) başlayacağı tarih de netleşti. İşte MEB’in açıkladığı 2025-2026 yarıyıl tatili takvimi.
2025-2026 eğitim öğretim yılı sömestr tatili tarihi, milyonlarca öğrencinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yılın ilk döneminde yapılacak ara tatilin ardından öğrenciler 15 gün boyunca da sömestr tatili için eğitimlerine ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim sonrasında 2025-2026 yarıyıl tatili tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar...