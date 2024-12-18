Sömestr (yarıyıl) tatili tarihi 2025: 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milyonlarca öğrenci yoğun ders ve sınav temposuna 15 gün boyunca ara vermek ve tatilin keyfini sürmek için MEB tarafından yayımlanan iş takvimini araştırıyor. Peki, 2025 yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?