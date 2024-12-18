Sömestr (yarıyıl) tatili tarihi 2025: 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala, milyonlarca öğrenci "Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler 15 günlük tatilin keyfini sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı eğitim öğretim takvimiyle birlikte, yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milyonlarca öğrenci yoğun ders ve sınav temposuna 15 gün boyunca ara vermek ve tatilin keyfini sürmek için MEB tarafından yayımlanan iş takvimini araştırıyor. Peki, 2025 yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?