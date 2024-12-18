Sömestr (yarıyıl) tatili tarihi 2025: 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala, milyonlarca öğrenci "Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler 15 günlük tatilin keyfini sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı eğitim öğretim takvimiyle birlikte, yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Sömestr (yarıyıl) tatili tarihi 2025: 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? - 1

Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milyonlarca öğrenci yoğun ders ve sınav temposuna 15 gün boyunca ara vermek ve tatilin keyfini sürmek için MEB tarafından yayımlanan iş takvimini araştırıyor. Peki, 2025 yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Sömestr (yarıyıl) tatili tarihi 2025: 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? - 2

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

Sömestr (yarıyıl) tatili tarihi 2025: 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? - 3

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Sömestr (yarıyıl) tatili tarihi 2025: 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? - 4

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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