SON DAKİKA: YKS tercih kılavuzu 2025 | ÖSYM Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla adaylar “ YKS taban puanları 2025 açıklandı mı” sorusuna cevap arıyor. Adaylar tercih edecekleri 2 ve 4 yıllık üniversitelerin en düşük puanlarına kılavuz üzerinden erişim sağlayacak. YKS tercih işlemleri ösym.ais.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirebilecek. Adaylar tercih listelerinde yerleşmek istedikleri bölümleri ve üniversiteleri, tercih önceliğine göre sıralayacak. YKS tercih kılavuzunda üniversitelerin kontenjanları, özel-genel şartları ve tercih dönemine ilişkin ipuçları yer alacak. Yerleştirme işlemleri, adayların puanlarına, başarı sıralamalarına ve tercihlerine göre yapılacak. Peki YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS 2 ve 4 yıllık taban puanlar nasıl görüntülenir? İşte, YKS tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları tablosu…
ÖSYM’den beklenen YKS tercih duyurusu geldi. Tercih süresi boyunca adaylar Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna erişim sağlayabilecek. Tercihler T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte bireysel olarak gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzunda tablo-3 ön lisans bölümlerini ifade ederken tablo 4 ise lisans bölümlerini ifade edecek. Adayların yerleştirme işlemleri yapılırken üniversitenin kontenjanları, başarı sıralaması ve adayın tercih sırası belirleyici olacak. Merkezi yerleştirmede herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adayların için ek yerleştirmeler yapılacak. Ek yerleştirme takvimi ise ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak.