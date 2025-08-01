SON DAKİKA: YKS tercih kılavuzu 2025 | ÖSYM Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla adaylar “ YKS taban puanları 2025 açıklandı mı” sorusuna cevap arıyor. Adaylar tercih edecekleri 2 ve 4 yıllık üniversitelerin en düşük puanlarına kılavuz üzerinden erişim sağlayacak. YKS tercih işlemleri ösym.ais.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirebilecek. Adaylar tercih listelerinde yerleşmek istedikleri bölümleri ve üniversiteleri, tercih önceliğine göre sıralayacak. YKS tercih kılavuzunda üniversitelerin kontenjanları, özel-genel şartları ve tercih dönemine ilişkin ipuçları yer alacak. Yerleştirme işlemleri, adayların puanlarına, başarı sıralamalarına ve tercihlerine göre yapılacak. Peki YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS 2 ve 4 yıllık taban puanlar nasıl görüntülenir? İşte, YKS tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları tablosu…

SON DAKİKA: YKS tercih kılavuzu 2025 | ÖSYM Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 1

ÖSYM’den beklenen YKS tercih duyurusu geldi. Tercih süresi boyunca adaylar Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna erişim sağlayabilecek. Tercihler T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte bireysel olarak gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzunda tablo-3 ön lisans bölümlerini ifade ederken tablo 4 ise lisans bölümlerini ifade edecek. Adayların yerleştirme işlemleri yapılırken üniversitenin kontenjanları, başarı sıralaması ve adayın tercih sırası belirleyici olacak. Merkezi yerleştirmede herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adayların için ek yerleştirmeler yapılacak. Ek yerleştirme takvimi ise ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak.

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SON DAKİKA: YKS tercih kılavuzu 2025 | ÖSYM Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 2

2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih işlemleri, 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 15.45'de başlayacaktır.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi,ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SON DAKİKA: YKS tercih kılavuzu 2025 | ÖSYM Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 3

TERCİHLERDE TABAN PUANLAR DİKKATE ALINACAK

Adaylar tercihlerini yaparken taban puanları dikkate alacak. Taban puanlar, üniversite tercihlerinde yükseköğretim kurumlarının alım yaptığı en düşük puan olarak ifade ediliyor. Taban puan ise en yüksek puan anlamını taşıyor. 2025 YKS taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor ve ÖSYM tarafından ayrıca ilan ediliyor. Adaylar, tercih döneminde geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelerin puanlarını dikkate alacak. 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2 YILLIK VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI 

SON DAKİKA: YKS tercih kılavuzu 2025 | ÖSYM Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 4

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen takvime göre YKS tercih işlemleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.

Posta, fax, elektronik posta vb. yöntemlerle gönderilen tercih listeleri işleme alınmayacak ve cevaplanmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

SON DAKİKA: YKS tercih kılavuzu 2025 | ÖSYM Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 5

YKS TERCİH KILAVUZUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

YKS tercih kılavuzunda adaylar üniversitelerin adını program adı şeklinde görüntüleyebilecek. Kılavuzda ilgili bölümün öğretim süresi, alım yaptığı puan türü, genel kontenjanı, okul birincisi kontenjanı, şehit ve gazi yakını kontenjanı, 34 yaş üstü kontenjanı ile birlikte bir önceki yıla ilişkin başarı sırası ve en küçük (taban) puan yer alacak. Adaylar tercih listelerini hazırlarken kılavuzda özel ve genel şartlara dikkat edecek.

SON DAKİKA: YKS tercih kılavuzu 2025 | ÖSYM Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 6

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirmelerde adaylar puanlarına, tercih sıralamasına ve üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilecek.aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Yerleştirme puanı eşit olması durumunda TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL puanı büyük olana öncelik verilecek.

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