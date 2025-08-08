SONUÇLAR AÇIKLANDI! LGS 1. nakil (2. tercih) başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: LGS 2. nakiller ne zaman?

MEB 1. nakil başvuru sonuçları belli oldu. 2025 LGS kapsamında istedikleri okula yerleşemeyen öğrenciler ilk nakil başvurularını 4-6 Ağustos tarihlerinde yapmıştı. Nakil sonuçları ise 8 Ağustos günü www.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Sonuçların ardından ikinci nakil başvuru süreci başlayacak. MEB 1. nakil başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, nakil sonucu sorgulama ekranı...

SONUÇLAR AÇIKLANDI! LGS 1. nakil (2. tercih) başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: LGS 2. nakiller ne zaman? - 1

2025 LGS yerleştirme sürecinde heyecan 1. nakil tercih başvurularının tamamlanmasıyla yeniden yükseldi. Öğrenciler, ilk yerleştirmede arzu ettikleri okula giremeyen veya tercih değişikliği yapmak isteyen binlerce adayla birlikte 1. nakil döneminde şanslarını bir kez daha denedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 1. nakil başvuru sonuçları da açıklandı. Peki, LGS 2. nakiller ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ

SONUÇLAR AÇIKLANDI! LGS 1. nakil (2. tercih) başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: LGS 2. nakiller ne zaman? - 2

LGS 1. NAKİL BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ

2025 LGS kapsamında merkezi yerleştirmeye dahil okullar için 1. nakil tercih başvuruları, MEB’in yayınladığı takvime göre 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı. Bu süreçte öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih yapabildi. Ayrıca yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar için de tercih hakkı sunuldu.

SONUÇLAR AÇIKLANDI! LGS 1. nakil (2. tercih) başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: LGS 2. nakiller ne zaman? - 3

LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB'in takvimine göre LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos 2025 Cuma günü ilan edildi.

NAKİL SONUCU SORGULAMA EKRANI

SONUÇLAR AÇIKLANDI! LGS 1. nakil (2. tercih) başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: LGS 2. nakiller ne zaman? - 4

LGS NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS 1. nakil sonuçları, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, sonuçlara T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle erişebilecek.

SONUÇLAR AÇIKLANDI! LGS 1. nakil (2. tercih) başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: LGS 2. nakiller ne zaman? - 5

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.

8 Ağustos'ta tamamlanacak ilk nakil döneminin ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru dönemi ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025’te açıklanacak.

İkinci nakil süreci sonrasında 5-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

DAHA FAZLA GÖSTER