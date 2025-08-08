SONUÇLAR AÇIKLANDI! LGS 1. nakil (2. tercih) başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: LGS 2. nakiller ne zaman?
MEB 1. nakil başvuru sonuçları belli oldu. 2025 LGS kapsamında istedikleri okula yerleşemeyen öğrenciler ilk nakil başvurularını 4-6 Ağustos tarihlerinde yapmıştı. Nakil sonuçları ise 8 Ağustos günü www.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Sonuçların ardından ikinci nakil başvuru süreci başlayacak. MEB 1. nakil başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, nakil sonucu sorgulama ekranı...
2025 LGS yerleştirme sürecinde heyecan 1. nakil tercih başvurularının tamamlanmasıyla yeniden yükseldi. Öğrenciler, ilk yerleştirmede arzu ettikleri okula giremeyen veya tercih değişikliği yapmak isteyen binlerce adayla birlikte 1. nakil döneminde şanslarını bir kez daha denedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 1. nakil başvuru sonuçları da açıklandı. Peki, LGS 2. nakiller ne zaman?