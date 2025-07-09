SORGULA: Galatasaray İlkokul kura sonuçları 2025-2026 | Galatasaray İlkokul öğrenci alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Galatasaray İlkokul kura sonuçları isim listesi, kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte merak ediliyor. Galatasaray İlkokulu’na kayıt hakkı kazanan öğrenci bugün (9 Temmuz) saat 11.00’da başlayan kura çekimiyle birlikte belli oldu. Kura sonuçları ekranında, aday numarasına göre kayıt hakkı elde eden adaylar açıklandı. Galatasaray İlkokulu 2025-2026 eğitim öğretim yılı kura çekiliş sonuçları kazanan numaralar gsl.gsu.edu.tr veya gsi.gsu.edu.tr adresinden isim listesi şeklinde duyurulacak. Peki Galatasaray İlkokul kura sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Galatasaray ilkokul öğrenci alımı kura sonuçlarına ilişkin yapılan açıklama…

SORGULA: Galatasaray İlkokul kura sonuçları 2025-2026 | Galatasaray İlkokul öğrenci alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Galatasaray İlkokulu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci sınıfta 50 öğrenci adayı alımı yapacak. Kura çekimine göre belirlenecek öğrenci alımına veliler yoğun ilgi gösterdi. Kura ile belirlenen aday öğrencilerin velileri, 10-12 Temmuz tarihleri arasında okula kayıt yaptıracaklarını beyan edecek. Beyan süresi bitiminde belirlenen 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde başvuru listesindeki adaylar arasından aynı yöntemle kura çekimi yapılacak. İkinci kuranın ardındna kayıt işlemleri ise 16 Temmuz’da yapılacak. Kura ile seçilen öğrencilerin kesin kayıt işlem ve tarihleri ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatına göre ilan edilecek. Peki Galatasaray İlkokul kura sonuçları isim listesi 2025 yayımlandı mı? İşte, kura sonuçlarına ilişkin son durum…

EĞİTİM HABERLERİ

SORGULA: Galatasaray İlkokul kura sonuçları 2025-2026 | Galatasaray İlkokul öğrenci alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Galatasaray İlkokulu 50 öğrenci alımı için bugün yapılan kura çekimi tamamlandı. Kura çekiliş sonuçları öğrenci listesi şeklinde bugün erişime açılacak. Görsel üzerinden kazanan numaralara ulaşabilirsiniz.

SORGULA: Galatasaray İlkokul kura sonuçları 2025-2026 | Galatasaray İlkokul öğrenci alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

GALATASARAY İLKOKUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

Galatasaray Üniversitesi bünyesinde bulunan Galatasaray ilkokulu 2025-2026 eğitim öğretim yılı için birinci sınıfa 50 öğrenci alımı yapıyor.

Adayların belirlenmesi için kura çekimi 9 Temmuz saat 11.00’da başladı. Çekiliş, noter Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi ve okul yetkilileri huzurunda yapılıyor.

GALATASARAY İLKOKUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

SORGULA: Galatasaray İlkokul kura sonuçları 2025-2026 | Galatasaray İlkokul öğrenci alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

GALATASARAY İLKOKUL KURA SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Galatasaray, İlkokul 50 öğrenci alımı kura sonuçları kura tamamlandıktan sonra aynı gün içerisinde (9 Temmuz) Galatasaray ilkokulu ve Galatasaray Lisesi’nin resmi web siteleri üzerinden yayımlanacak.

Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenecek, kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün gsl.gsu.edu.tr ve gsi.gsu.edu.tr adresinden duyurulacak.

GALATASARAY İLKOKULU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

SORGULA: Galatasaray İlkokul kura sonuçları 2025-2026 | Galatasaray İlkokul öğrenci alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 5

BAŞVURU YAPAN AİLELER DİKKAT

Kurayla belirlenen aday öğrencilerin velileri (anne, baba veya yasal vasi) 10-11-12 Temmuz 2025 tarihlerinde Galatasaray İlkokulu’na kayıt yaptıracaklarını beyan edeceklerdir.

Kayıt beyan süresi bitiminde belirlenen 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde, başvuru listesindeki adaylar arasında 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 11.00'de yeniden aynı yerde ve aynı yöntemle kura çekilişi yapılır.

İkinci kuranın ardından tespit edilen aday öğrenci ya da öğrencilerin kayıt beyanı 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü yapılır.

Kura çekilişlerinin, yedek aday belirlenmeden yapılması nedeniyle; ikinci kuradan sonra kazanan adayın/adayların kayıt beyanı yapmaması durumunda ise 50 kişilik kontenjan dolana kadar kura çekilişleri birer gün arayla tekrarlanır.

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