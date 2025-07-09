SORGULA: Galatasaray İlkokul kura sonuçları 2025-2026 | Galatasaray İlkokul öğrenci alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Galatasaray İlkokul kura sonuçları isim listesi, kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte merak ediliyor. Galatasaray İlkokulu’na kayıt hakkı kazanan öğrenci bugün (9 Temmuz) saat 11.00’da başlayan kura çekimiyle birlikte belli oldu. Kura sonuçları ekranında, aday numarasına göre kayıt hakkı elde eden adaylar açıklandı. Galatasaray İlkokulu 2025-2026 eğitim öğretim yılı kura çekiliş sonuçları kazanan numaralar gsl.gsu.edu.tr veya gsi.gsu.edu.tr adresinden isim listesi şeklinde duyurulacak. Peki Galatasaray İlkokul kura sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Galatasaray ilkokul öğrenci alımı kura sonuçlarına ilişkin yapılan açıklama…
Galatasaray İlkokulu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci sınıfta 50 öğrenci adayı alımı yapacak. Kura çekimine göre belirlenecek öğrenci alımına veliler yoğun ilgi gösterdi. Kura ile belirlenen aday öğrencilerin velileri, 10-12 Temmuz tarihleri arasında okula kayıt yaptıracaklarını beyan edecek. Beyan süresi bitiminde belirlenen 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde başvuru listesindeki adaylar arasından aynı yöntemle kura çekimi yapılacak. İkinci kuranın ardındna kayıt işlemleri ise 16 Temmuz’da yapılacak. Kura ile seçilen öğrencilerin kesin kayıt işlem ve tarihleri ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatına göre ilan edilecek. Peki Galatasaray İlkokul kura sonuçları isim listesi 2025 yayımlandı mı? İşte, kura sonuçlarına ilişkin son durum…