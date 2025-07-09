SORGULA: Galatasaray İlkokul kura sonuçları 2025-2026 | Galatasaray İlkokul öğrenci alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Galatasaray İlkokulu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci sınıfta 50 öğrenci adayı alımı yapacak. Kura çekimine göre belirlenecek öğrenci alımına veliler yoğun ilgi gösterdi. Kura ile belirlenen aday öğrencilerin velileri, 10-12 Temmuz tarihleri arasında okula kayıt yaptıracaklarını beyan edecek. Beyan süresi bitiminde belirlenen 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde başvuru listesindeki adaylar arasından aynı yöntemle kura çekimi yapılacak. İkinci kuranın ardındna kayıt işlemleri ise 16 Temmuz’da yapılacak. Kura ile seçilen öğrencilerin kesin kayıt işlem ve tarihleri ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatına göre ilan edilecek. Peki Galatasaray İlkokul kura sonuçları isim listesi 2025 yayımlandı mı? İşte, kura sonuçlarına ilişkin son durum…