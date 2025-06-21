SORGULA: YKS TYT soruları ve cevap anahtarı 2025: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı?
ÖSYM tarafından erişime açılacak TYT soruları ve cevap anahtarı beklenmeye başlandı. YKS’nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nden çıkış yapmaya başlayan adaylar, sınavda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler gibi derslerden gelen soruların doğru cevaplarını öğrenmek istiyor. YKS soruları ve cevap anahtarı her yıl olduğu gibi osym.ais.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Adaylar soruların doğru cevaplarını sayfanın en alt kısmından görüntüleyebilecek. Yaklaşık 2.5 milyon adayın katıldığı üniversite sınavı, 22 Haziran Pazar günü yapılacak AYT ve YDT oturumlarıyla sürecek. Peki YKS soruları ve cevapları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT soru ve cevap anahtarı nasıl sorgulanır? İşte, 2025 YKS TYT soruları ve cevapları sorgulama ekranı…
Cumartesi günü düzenlenen TYT oturumunda adaylara Türkçe’den 40, Sosyal Bilimler Testi’nden 20, Temel Matematik’ten 40 ve Fen Bilimleri dersinden 20 soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Üniversite sınavının ardından öğrenciler soru kitapçıkları dağıtılmadı. Lise mezunu adaylar ve 12. sınıf öğrencileri, sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını YKS soruları ve cevap anahtarı ekranıyla öğrenebilecek. TYT, AYT ve YDT oturumlarının cevap anahtarları ayrı ayrı erişime açılacak. Adaylar YKS soruları ve cevap anahtarı bölümünde sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını A,B,C, D ve E şıkkı şeklinde görüntüleyebilecek. Peki YKS soruları ve cevapları 2025 ne zaman açıklanacak? AYT cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, TYT, AYT ve YDT cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarih…