SORGULA: YKS TYT soruları ve cevap anahtarı 2025: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı?

Cumartesi günü düzenlenen TYT oturumunda adaylara Türkçe’den 40, Sosyal Bilimler Testi’nden 20, Temel Matematik’ten 40 ve Fen Bilimleri dersinden 20 soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Üniversite sınavının ardından öğrenciler soru kitapçıkları dağıtılmadı. Lise mezunu adaylar ve 12. sınıf öğrencileri, sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını YKS soruları ve cevap anahtarı ekranıyla öğrenebilecek. TYT, AYT ve YDT oturumlarının cevap anahtarları ayrı ayrı erişime açılacak. Adaylar YKS soruları ve cevap anahtarı bölümünde sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını A,B,C, D ve E şıkkı şeklinde görüntüleyebilecek. Peki YKS soruları ve cevapları 2025 ne zaman açıklanacak? AYT cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, TYT, AYT ve YDT cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarih…