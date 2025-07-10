Sorgulama ekranı: DGS sınav giriş (yerleri) 2025 belgesi açıklandı: DGS okul, salon ve sıra numarası öğrenme

SINAVA KATILACAK ADAYLAR DİKKAT

Sınav süresince sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Sınava atandığı salonda-sırada girmeyen, sınav başlamadan önce sınav giriş belgesini teslim etmeyen, kopya ve bilgi paylaşımı yaptığı tespit edilen, sınav kuralları ve görevlilerin uyarılarını dikkate almayan adayların sınav puanları hesaplanmayacak. İşte, sınavın geçerli olması için adayların uyması gereken kurallar;



Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,



Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi, Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,



Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,



Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,



Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,



Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması, Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,



Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,



Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması