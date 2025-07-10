Sorgulama ekranı: DGS sınav giriş (yerleri) 2025 belgesi açıklandı: DGS okul, salon ve sıra numarası öğrenme
DGS sınav giriş belgesi son dakika erişime açıldı. DGS sınav yerleri, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek. Adaylar, 20 Temmuz’da sınava girecekleri okulu, salon ve sıra numarasını sınav giriş belgesiyle öğrenebilirler. Sınav gününde adaylar kimlikleriyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. DGS sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınav salonlarına alınmayacak. DGS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı ve sınav kuralları yer alacak. Sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabilir. Peki DGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte, DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
DGS sınav giriş belgesi için bekleyiş sona erdi. Temmuz ayında yapılacak olan DGS oturumları Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirecek. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda yapılacak sınava katılacak adaylar ise sınav giriş belgesine odaklandı. DGS sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınav günü salonlara kabul edilmeyecek. Kimlik kontrolü ve diğer işlemler için adayların sınav saatinden en az 1 saat önce sınavların yapılacağı okullarda hazır olması gerekiyor.