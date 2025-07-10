Sorgulama ekranı: DGS sınav giriş (yerleri) 2025 belgesi açıklandı: DGS okul, salon ve sıra numarası öğrenme

DGS sınav giriş belgesi son dakika erişime açıldı. DGS sınav yerleri, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek. Adaylar, 20 Temmuz’da sınava girecekleri okulu, salon ve sıra numarasını sınav giriş belgesiyle öğrenebilirler. Sınav gününde adaylar kimlikleriyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. DGS sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınav salonlarına alınmayacak. DGS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı ve sınav kuralları yer alacak. Sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabilir. Peki DGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte, DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Sorgulama ekranı: DGS sınav giriş (yerleri) 2025 belgesi açıklandı: DGS okul, salon ve sıra numarası öğrenme - 1

DGS sınav giriş belgesi için bekleyiş sona erdi.  Temmuz ayında yapılacak olan DGS oturumları Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirecek. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda yapılacak sınava katılacak adaylar ise sınav giriş belgesine odaklandı. DGS sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınav günü salonlara kabul edilmeyecek. Kimlik kontrolü ve diğer işlemler için adayların sınav saatinden en az 1 saat önce sınavların yapılacağı okullarda hazır olması gerekiyor.

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Sorgulama ekranı: DGS sınav giriş (yerleri) 2025 belgesi açıklandı: DGS okul, salon ve sıra numarası öğrenme - 2

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YERLERİ 2025 SORGULAMA

DGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav giriş belgesini görüntüleyebilecek.

DGS sınav giriş belgesi sorgulama bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz. DGS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınav saati, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor.

Adaylar sınav günü, geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında getirecek. Sınav giriş belgesi olmayan aday, sınavın yapılacağı okullara alınmayacak. Sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olabilecek.

DGS 2025 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

Sorgulama ekranı: DGS sınav giriş (yerleri) 2025 belgesi açıklandı: DGS okul, salon ve sıra numarası öğrenme - 3

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DGS sınavı 20 Temmuz Pazar günü saat 10.15’de başlayacak. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda yapılacak sınav toplam 135 dakika sürecek.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınavın cevaplama süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

Sorgulama ekranı: DGS sınav giriş (yerleri) 2025 belgesi açıklandı: DGS okul, salon ve sıra numarası öğrenme - 4

SINAVA KATILACAK ADAYLAR DİKKAT

Sınav süresince sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Sınava atandığı salonda-sırada girmeyen, sınav başlamadan önce sınav giriş belgesini teslim etmeyen, kopya ve bilgi paylaşımı yaptığı tespit edilen, sınav kuralları ve görevlilerin uyarılarını dikkate almayan adayların sınav puanları hesaplanmayacak. İşte, sınavın geçerli olması için adayların uyması gereken kurallar;

Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi, Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması, Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

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