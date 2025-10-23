Sorgulama ekranı: KYK burs sonuçları son dakika açıklandı mı? 2025-2026 GSB KYK e-Devlet burs sonucu nasıl sorgulanır?
KYK burs/kredi sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Eğitim, ulaşım, konaklama ve diğer ihtiyaçları için burs başvurusunda bulunan ön lisans ile lisans öğrencileri burs sonuçlarına odaklandı. KYK burs sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Sonuç ekranında “ Burs alabilirsiniz” ifadesiyle karşılşan adaylar geri ödemesiz burslardan yararlanabilecek. Burs/kredi sonuçları ilan edildikten sonra adaylar belirlenen takvim doğrultusunda taahhütname onayı yapacak. Peki KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, KYK burs sonuçları sorgulama ekranı…
KYK burs sonuçları sorgulama ekranı için gözler e-Devlet’e çevrildi. Eğitim başta olmak üzere ulaşım, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen öğrenciler burs sonuçlarına odaklandı. KYK burs sonuçları ilan edildikten sonra öğrencilerin burs ödemeleri geriye dönük toplu olarak gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla birlikte üniversite öğrencilerine ödenen burs ücreti 3 bin lira olarak belirlenmişti. Burs ücretinin bu yıl zamlanarak 4 bin lira seviyesini geçmesi bekleniyor. KYK burs değerlendirmesi yapılırken diğer devlet kurumlarından alınan bilgilerle öğrencinin başvuru sırasında verdiği bilgiler dikkate alınacak. KYK burs sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla iletilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. İşte, KYK burs sonuçları görüntüleme sayfası…