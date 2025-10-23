Sorgulama ekranı: KYK burs sonuçları son dakika açıklandı mı? 2025-2026 GSB KYK e-Devlet burs sonucu nasıl sorgulanır?

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı için gözler e-Devlet’e çevrildi. Eğitim başta olmak üzere ulaşım, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen öğrenciler burs sonuçlarına odaklandı. KYK burs sonuçları ilan edildikten sonra öğrencilerin burs ödemeleri geriye dönük toplu olarak gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla birlikte üniversite öğrencilerine ödenen burs ücreti 3 bin lira olarak belirlenmişti. Burs ücretinin bu yıl zamlanarak 4 bin lira seviyesini geçmesi bekleniyor. KYK burs değerlendirmesi yapılırken diğer devlet kurumlarından alınan bilgilerle öğrencinin başvuru sırasında verdiği bilgiler dikkate alınacak. KYK burs sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla iletilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. İşte, KYK burs sonuçları görüntüleme sayfası…