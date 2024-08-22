Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin'den açıklama

Tekin, "Eğer davalar olmasaydı sonuçları geçen hafta açıklayıp, takvimi ilan etmiş olacaktık." dedi.



Bakan Tekin, sonuçlar açıklandıktan ve atamalar yapıldıktan sonra Danıştay'ın yönetmeliği iptal etmesi halinde ortaya telafisi imkansız zararlar çıkacağını söyledi.



Milli Eğitim Bakanı Tekin, bu nedenle 1 Eylül'de yeniden mesaiye başlayacak Danıştay'dan gelecek kararı beklediklerini aktardı.