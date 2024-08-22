Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin'den açıklama
2024 yılı öğretmenlik mülakat sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ederken bir yandan da gözler öğretmenlik mülakat sonuçlarına çevrildi. e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'in duyurusuna çevrildi. Peki, öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Binlerce öğretmen adayının gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek haberde. 20 bin öğretmen ataması sürecinde mülakat 10 Ağustos'ta sona erdi ancak sonuçlar hala açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakata karşı açılan davalar nedeniyle sonuçları hala açıklayamadıklarını söyledi.