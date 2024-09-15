Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen ataması son durum
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreç henüz noktalanmadı. Yakın zaman önce mülakatların geride kalması ile beklemeye koyulan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte başladı. Bu gelişmenin ardından öğretmen atamaları gündeme geldi. Konuya dair son bilgi ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.