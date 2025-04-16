Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?
Sözleşmeli öğretmen atama takvimine ilişkin yazılı açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada; "2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır." denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak kontenjanla birlikte, 2025 yılında yeni öğretmen atamaları yapılacak. Yeni öğretmen atama takvimi, öğretmen olabilme hayaliyle atanmayı bekleyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, MEB 2025 öğretmen atamasında en son bilgiler...