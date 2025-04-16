Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen atama takvimine ilişkin yazılı açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada; "2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır." denildi.

Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak kontenjanla birlikte, 2025 yılında yeni öğretmen atamaları yapılacak. Yeni öğretmen atama takvimi, öğretmen olabilme hayaliyle atanmayı bekleyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, MEB 2025 öğretmen atamasında en son bilgiler...

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Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMEN ATAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.


Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? - 3

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamalarına yönelik yazılı açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada: "Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı" müjdesi verilmiştir. 
 
Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? - 4

Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacak. 

Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? - 5

Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak. 

Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecek."  denildi.

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