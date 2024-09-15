Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmen atamalarında son durum

20 bin öğretmen atamalarında son durum merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için eylül ayı işaret edilmişti. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmen atamalarında son durum - 1

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce kişi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya odaklandı.. Ön başvuru ve tercihler Mayıs ayında alınmış, sözlü sınavlar ise Temmuz ayında yapılmıştı.

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Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmen atamalarında son durum - 2

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmen atamalarında son durum - 3

DANIŞTAY KARARI BEKLENİYOR

Öğretmen atamalarının KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak, olması yönünde yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Mevcut yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla atama yapacağımıza dair bir madde var. Biz onu yüzde 50 yüzde 50 olarak dönüştürdük. Fakat bu yönetmelik değişikliği ile ilgili iptal davası açıldı. İptal edilirse yüzde 100 mülakatla alacağız. Şimdi burada mülakata karşı olduğunu iddia edip dava açan sendikaların ve siyasetçilerin bir soruya cevap vermeleri lazım. Biz mülakatın etkisini azaltmaya çalışıyoruz ama siz başka bir şeyin içerisindesiniz ve bunu onlara da söyledik. Yani bu yapacağınız şey, sadece ve sadece atama sürecini yargı süreci nedeniyle uzatacaktır. Buna rağmen yönetmeliğin iptali için başvuruda bulundular. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Biz mülakatları tamamladık ama Danıştay'da açılan iptal davası nedeniyle mülakat sonuçlarını açıklayacak durumda değiliz, çünkü orada yüzde 50 yüzde 50, yani atama notlarının oluşturulmasında öyle bir durumla karşı karşıyayız. Bugün adli tatil bitiyor, Danıştay'ın kararından sonra da öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız."

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmen atamalarında son durum - 4


"Açılan bu dava nedeniyle şu an 20 bin öğretmenle alakalı süreç uzamış durumda. Ne zaman sonuçlanır?" sorusu üzerine Tekin, "Yargılama süreci devam ediyor. Ama çok uzayacağını zannetmiyorum, tahminim o yönde." dedi.

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