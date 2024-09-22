Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin'den mülakat sonuç açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için Danıştay kararını işaret etmişti. Ancak mülakat sonuçları geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir şekilde açıklanmış, kısa süre sonra sonuç sayfası kaldırılmıştı. Bakan Tekin'den konuya ilişkin açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının yanlışlıkla açıldığını söyledi. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınmıştı ve adaylar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren sözlü sınava katılmıştı. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının Danıştay'ın kararının belli olmasıyla açıklanacağını söylemişti ancak sonuçlar geçtiğimiz günlerde kısa süreli olarak açık kaldı, ardından kaldırıldı.