Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin'den mülakat sonuç açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için Danıştay kararını işaret etmişti. Ancak mülakat sonuçları geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir şekilde açıklanmış, kısa süre sonra sonuç sayfası kaldırılmıştı. Bakan Tekin'den konuya ilişkin açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının yanlışlıkla açıldığını söyledi. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin'den mülakat sonuç açıklaması - 1

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında alınmıştı ve adaylar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren sözlü sınava katılmıştı. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının Danıştay'ın kararının belli olmasıyla açıklanacağını söylemişti ancak sonuçlar geçtiğimiz günlerde kısa süreli olarak açık kaldı, ardından kaldırıldı.

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Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin'den mülakat sonuç açıklaması - 2

SONUÇLAR YANLIŞLIKLA SIZDIRILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı özel programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tekin, atama sonuçlarının yanlışlıkla açıldığını, ve ilgili kişilerle ilgili soruşturma açıldığını ifade etti.

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin'den mülakat sonuç açıklaması - 3

CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan Bakan Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının yanlışlıkla sızdığını açıkladı. Bakan Tekin konuya ilişkin şunları söyledi:

"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar."

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin'den mülakat sonuç açıklaması - 4

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçlarının Danıştay'ın kararından sonra açıklanacağını söylemişti. Bakan Tekin şöyle konuşmuştu:

"Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Mülakatları tamamladık. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız."

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