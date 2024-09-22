Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin'den mülakat sonuç açıklaması

CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan Bakan Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının yanlışlıkla sızdığını açıkladı. Bakan Tekin konuya ilişkin şunları söyledi:



"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı.



Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar."