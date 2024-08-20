Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB eş durumu atama sonuç tarihini paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında görevli sözleşmeli öğretmenlerin iller arası tayin başvuruları alındı. Başvuru süreci ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB eş durumu atama sonuç tarihini paylaştı - 1

Farklı illerde görev yapan sözleşmeli öğretmenler, eş durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi. Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme başvuruları alındı.

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Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB eş durumu atama sonuç tarihini paylaştı - 2

TAYİN SONUÇ TARİHİ

MEB tarafından açıklamaya göre eş durumuna bağlı iller arası tayin sonuçları 22 Ağustos günü açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB eş durumu atama sonuç tarihini paylaştı - 3

Atama sonuçları personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB eş durumu atama sonuç tarihini paylaştı - 4

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

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