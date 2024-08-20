Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB eş durumu atama sonuç tarihini paylaştı

Farklı illerde görev yapan sözleşmeli öğretmenler, eş durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi. Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme başvuruları alındı.