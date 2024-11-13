Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman?

2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Takvimle birlikte tercih ve atama sürecinin ayrıntıları belli oldu. Peki, Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlayaca? Atama tercih başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman? - 1

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 25 Ekim 2024 tarihinde ilan edildi. Sonuç ilanı ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı. Atama takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik atama başvuruları kasım ayında alınacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman? - 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Buna göre sözleşmeli öğretmen tercihleri, 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman? - 3

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman? - 4

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER