Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek