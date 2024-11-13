Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman?
2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Takvimle birlikte tercih ve atama sürecinin ayrıntıları belli oldu. Peki, Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlayaca? Atama tercih başvurusu nasıl yapılır?
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 25 Ekim 2024 tarihinde ilan edildi. Sonuç ilanı ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı. Atama takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik atama başvuruları kasım ayında alınacak.