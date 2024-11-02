Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman?
Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi belli oldu. Mülakat sonuçları ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar, atama sürecinin ayrıntılarını araştırıyor. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ardından gözler atama takvimine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu paylaştı. 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu MEB'in internet sitesinde yayımlandı.