Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi belli oldu. Mülakat sonuçları ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar, atama sürecinin ayrıntılarını araştırıyor. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? - 1

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ardından gözler atama takvimine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu paylaştı. 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu MEB'in internet sitesinde yayımlandı.

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Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? - 2

Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs'ta yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı.

Buna göre adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? - 3

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ

Tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Kılavuzla ilgili detaylara, MEB'in internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? - 4

ATAMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; " "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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