Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınava hak kazanan adayların ilan edileceği tarih

SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA

Adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini 10 Haziran 2024 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleri ile alabileceklerdir. Sözlü sınav giriş belgelerinde adayın başvuru numarası yer alacak T.C. kimlik numarası ve aday ismi kullanılmayacaktır. Ayrıca bu belgede adayın sözlü sınav tarihi, saati, sınav yeri ve alan bilgilerine de yer verilecektir. Başvuru numarası, adayın sözlü sınava başvurusu esnasında sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak ve başvuru numarası yalnızca bu sınav için kullanılacaktır.