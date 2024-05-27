Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınava hak kazanan adayların ilan edileceği tarih
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci devam ederken gözler sözlü sınav tarihlerine çevrildi. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için başvurular 20 Mayıs 2024 tarihinden bu yana sürüyor. Atama başvurusunda bulunan öğretmen adayları bir yandan da sonuç ve sınav süreciyle ilgili ayrıntıları merak ediyor.