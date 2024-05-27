Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınava hak kazanan adayların ilan edileceği tarih

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci devam ederken gözler sözlü sınav tarihlerine çevrildi. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınava hak kazanan adayların ilan edileceği tarih - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için başvurular 20 Mayıs 2024 tarihinden bu yana sürüyor. Atama başvurusunda bulunan öğretmen adayları bir yandan da sonuç ve sınav süreciyle ilgili ayrıntıları merak ediyor.

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Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınava hak kazanan adayların ilan edileceği tarih - 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınava hak kazanan adayların ilan edileceği tarih - 3

SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA

Adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini 10 Haziran 2024 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleri ile alabileceklerdir. Sözlü sınav giriş belgelerinde adayın başvuru numarası yer alacak T.C. kimlik numarası ve aday ismi kullanılmayacaktır. Ayrıca bu belgede adayın sözlü sınav tarihi, saati, sınav yeri ve alan bilgilerine de yer verilecektir. Başvuru numarası, adayın sözlü sınava başvurusu esnasında sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak ve başvuru numarası yalnızca bu sınav için kullanılacaktır.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınava hak kazanan adayların ilan edileceği tarih - 4

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV REHBERİ YAYIMLANDI

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavların mevzuat hükümlerine göre sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve adayların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi" yayımlandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV REHBERİ  İÇİN TIKLAYIN

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınava hak kazanan adayların ilan edileceği tarih - 5

Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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