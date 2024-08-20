Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç sorgulama e-Devlet: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için araştırmalar sürüyor. Geride bıraktığımız temmuz ayında sözlü mülakatlara katılan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç sorgulama e-Devlet: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

20 bin öğretmen ataması için mülakat süreci 1 Temmuz'da başlamıştı. Mülakat telaşını geride bırakan öğretmen adayları, MEB tarafından yapılacak sonuç açıklamasına odaklandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet sayfasından öğrenilebilecek, sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç sorgulama e-Devlet: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç sorgulama e-Devlet: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sözlü sınav sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç sorgulama e-Devlet: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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