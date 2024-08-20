Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç sorgulama e-Devlet: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

20 bin öğretmen ataması için mülakat süreci 1 Temmuz'da başlamıştı. Mülakat telaşını geride bırakan öğretmen adayları, MEB tarafından yapılacak sonuç açıklamasına odaklandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet sayfasından öğrenilebilecek, sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?