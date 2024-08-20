Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç sorgulama e-Devlet: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için araştırmalar sürüyor. Geride bıraktığımız temmuz ayında sözlü mülakatlara katılan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
20 bin öğretmen ataması için mülakat süreci 1 Temmuz'da başlamıştı. Mülakat telaşını geride bırakan öğretmen adayları, MEB tarafından yapılacak sonuç açıklamasına odaklandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet sayfasından öğrenilebilecek, sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?