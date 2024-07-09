Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

1 Temmuz 2024 tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024 yılı için 20 bin öğretmen ataması mülakatları 1 Temmuz'da başladı. Yayımlanan sözlü sınav rehnerine göre, adayların sözlü sınav puanları, bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince sözlü sınav sonuç ekranına giriliyor ve aday için değerlendirme işlemi tamamlanıyor. 

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

Sözlü sınav sonuçları, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti. 2023 yılı kaynak alındığında 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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