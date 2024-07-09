Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 yılı için 20 bin öğretmen ataması mülakatları 1 Temmuz'da başladı. Yayımlanan sözlü sınav rehnerine göre, adayların sözlü sınav puanları, bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince sözlü sınav sonuç ekranına giriliyor ve aday için değerlendirme işlemi tamamlanıyor.