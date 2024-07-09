Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
1 Temmuz 2024 tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
2024 yılı için 20 bin öğretmen ataması mülakatları 1 Temmuz'da başladı. Yayımlanan sözlü sınav rehnerine göre, adayların sözlü sınav puanları, bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince sözlü sınav sonuç ekranına giriliyor ve aday için değerlendirme işlemi tamamlanıyor.