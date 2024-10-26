E-devlet sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonucu sorgulama: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları 25 Ekim Cuma günü saat 22.00'de e-Devlet üzerinden açıklandı. Sonuç ilanı ardından atama takvimi de duyuruldu. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecek
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sonuçlar, "E-devlet sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama" adresi üzerinden ilan edidli.