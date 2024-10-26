E-devlet sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonucu sorgulama: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları 25 Ekim Cuma günü saat 22.00'de e-Devlet üzerinden açıklandı. Sonuç ilanı ardından atama takvimi de duyuruldu. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecek

E-devlet sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonucu sorgulama: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı - 1

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sonuçlar,  "E-devlet sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama" adresi üzerinden ilan edidli. 

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E-devlet sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonucu sorgulama: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı - 2

MEB BAKANI DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 ilde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının 25 Ekim Cuma günü saat 22.00'de e-Devlet üzerinden açıklanacağını kaydetti.

Tekin, "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

E-devlet sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonucu sorgulama: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı - 3

TERCİH SÜRECİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

E-devlet sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonucu sorgulama: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı - 4

Kılavuzla ilgili detaylara, MEB'in internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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