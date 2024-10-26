E-devlet sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonucu sorgulama: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

MEB BAKANI DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 ilde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının 25 Ekim Cuma günü saat 22.00'de e-Devlet üzerinden açıklanacağını kaydetti.



Tekin, "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.