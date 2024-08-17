Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e Devlet Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih bilgisi vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.