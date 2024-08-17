Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e Devlet Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'den gelecek duyuruda. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları "e Devlet Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu" ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek öğretmen adaylarının katıldığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor.