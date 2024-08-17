Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e Devlet Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'den gelecek duyuruda. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları "e Devlet Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu" ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e Devlet Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek öğretmen adaylarının katıldığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e Devlet Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama - 2

Sözlü sınav sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e Devlet Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama - 3

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih bilgisi vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e Devlet Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama - 4

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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