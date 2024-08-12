Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Devlet Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ediyor. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuru yapan ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alındı. Temmuz ayında gerçekleşen mülakatların sonuçları için gözler MEB'den yapılacak duyuruda. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?