Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yapılacak sözlü sınavlar için süreç başladı. Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınavına, başvuruları onaylanan adaylar arasından, KPSSP10, KPSSP120 ve KPSSP121 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.