Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yapılacak sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihi itibariyle başladı. Sınav sürecinin başlamasıyla birlikte gözler sonuç takvimine çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yapılacak sözlü sınavlar için süreç başladı. Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınavına, başvuruları onaylanan adaylar arasından, KPSSP10, KPSSP120 ve KPSSP121 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu ile puanlanacak. Değerlendirme, adayların elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacak.


Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını e-Devlet öğrenebileceklerdir. şifreleriyle giriş yaparak Adaylar, itirazlarını Bakanlığın eitiraz.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açılacak İtiraz Başvuru Modülünden elektronik olarak yapabileceklerdir. Belirlenecek tarihler dışında ve/veya İtiraz Başvuru Modülü dışında yapılan itirazlar geçerli kabul edilmeyecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yani 23 Haziran’da başlayan mülakatların tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Geçmiş dönemlerde bu süreç 2–3 hafta sürmüştü. Bu bağlamda; Temmuz ayının son haftalarında sonuçların açıklanması bekleniyor.

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