Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan'dan mülakat sonuçları için tarih açıklaması

20 bin öğretmen atamasının ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen mülakatlarına yönelik Danıştay'da devam eden yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan'dan mülakat sonuçları için tarih açıklaması - 1

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce kişi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya odaklanmıştı.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan'dan mülakat sonuçları için tarih açıklaması - 2

Habertürk'te katıldığı programda konuşan ve öğretmen mülakatlarına ilişkin Danıştay'ın herhangi bir kararının bulunmadığını belirten Bakan Tekin, "Diyorlar ki Danıştay kararını açıkladı. Ben de diyorum ki davanın tarafı biziz Danıştay herhalde karar alsa bize gönderirdi." ifadesini kullandı.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan'dan mülakat sonuçları için tarih açıklaması - 3

Bakan Tekin, Danıştay'ın şu ana kadar bir yürütmeyi durdurma talebi ile dava açma ehliyeti bakımından bazı başvuruları reddettiğini vurguladı.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan'dan mülakat sonuçları için tarih açıklaması - 4

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Esas ile ilgili kararın kısa zamanda çıkmasını beklediklerini de vurgulayan Bakan Tekin, "Kararı aldığımız gün 20 bin öğretmen atamasını yapacağız." dedi.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan'dan mülakat sonuçları için tarih açıklaması - 5

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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