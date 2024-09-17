Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan'dan mülakat sonuçları için tarih açıklaması

Habertürk'te katıldığı programda konuşan ve öğretmen mülakatlarına ilişkin Danıştay'ın herhangi bir kararının bulunmadığını belirten Bakan Tekin, "Diyorlar ki Danıştay kararını açıkladı. Ben de diyorum ki davanın tarafı biziz Danıştay herhalde karar alsa bize gönderirdi." ifadesini kullandı.