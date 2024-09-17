Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan'dan mülakat sonuçları için tarih açıklaması
20 bin öğretmen atamasının ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen mülakatlarına yönelik Danıştay'da devam eden yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce kişi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya odaklanmıştı.