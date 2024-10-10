Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? Sözlü sınav sonuçları için gözler MEB'de
Sözleşmeli öğretmen adayları temmuz ayından bu yana sözlü mülakat sonuçlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sorulara geçtiğimiz günlerde açıklık getirmiş, açılan davanın sonucu beklediklerini duyurmuştu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?
Sözleşleli öğretmenlik atamaları için süreç devam ediyor. Başvuruları kabul edilen adaylar, geride bıraktığımız temmuz ayında sözlü mülakatlara katılmışlardı. MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev alacak olan adaylar tercihlerinde kullanacakları mülakat puanlarının ilan edilmesini bekliyor.