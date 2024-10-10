Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? Sözlü sınav sonuçları için gözler MEB'de

MÜLAKAT SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Puanların belli olduğunu ancak sonuçlar için açılan davaların sonucu beklediklerini aktaran Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atamasının yapılması için Danıştay'dan karar çıkması gerektiğini söyledi. Mülakatlarla ilgili sürecin Danıştay kararına bağlı olduğunu hatırlatan Tekin, "Bu karara göre yüzde 50'si veya yüzde 100'üyle atama yapacağız" dedi.