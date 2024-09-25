Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuç duyurusu için Danıştay kararı bekleniyor
Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına katılım sağlayan adaylar uzun bir süredir sonuç duyurusu bekliyor. Başvuruların tamamlanması ardından adaylar, sözlü sınavlar temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için değerlendirmeler tamamlandı ancak sonuçlar henüz ilan edilmedi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, neden henüz açıklanmadı?