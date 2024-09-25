Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuç duyurusu için Danıştay kararı bekleniyor

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına katılım sağlayan adaylar uzun bir süredir sonuç duyurusu bekliyor. Başvuruların tamamlanması ardından adaylar, sözlü sınavlar temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuç duyurusu için Danıştay kararı bekleniyor - 1

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için değerlendirmeler tamamlandı ancak sonuçlar henüz ilan edilmedi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, neden henüz açıklanmadı?

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuç duyurusu için Danıştay kararı bekleniyor - 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI

Milli EğitimBakanı Yusuf Tekin, mülakat sonuçları için danıştay kararını işaret etti.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuç duyurusu için Danıştay kararı bekleniyor - 3

Tekin, atama sonuçlarının neden açıklanmadığı sorularına açıklık getirdi. Tekin, "Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuç duyurusu için Danıştay kararı bekleniyor - 4

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuç duyurusu ardından adaylar e-Devlet sistemine bağlı olan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecek.

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