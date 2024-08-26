Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucuna ilişkin açıklama: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları içi geri sayım sürerken resmi kaynaklardan açıklama geldi. Temmuz ayında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucuna ilişkin açıklama: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Binlerce öğretmen adayının gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek sözlü mülakat sonuçları duyurusunda. Temmuz ayında sözlü mülakatlara katılan adaylar, ağustos ayında mülakat sonuçlarının ilan edilmesini bekliyordu.

EĞİTİM HABERLERİ

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucuna ilişkin açıklama: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

MÜLAKATA KARŞI AÇILAN DAVALAR NEDENİYLE MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ ERTELENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaparak atamalarda mülakatın ağırlığını yüzde 100'den yüzde 50'ye indirmişti.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucuna ilişkin açıklama: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

Değişikliğin ardından, mülakat sistemine karşı olan sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri yönetmeliği Danıştay'a taşımıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakata karşı açılan davalar nedeniyle sonuçları hala açıklayamadıklarını söyledi.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucuna ilişkin açıklama: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN 1 EYLÜL SONRASI İŞARET EDİLDİ

"Eğer davalar olmasaydı sonuçları geçen hafta açıklayıp, takvimi ilan etmiş olacaktık." açıklamasında bulunan Tekin, 1 Eylül sonrasını işaret etti. Telin, 1 Eylül'de yeniden mesaiye başlayacak Danıştay'dan gelecek kararı beklediklerini aktardı.

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