Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucuna ilişkin açıklama: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları içi geri sayım sürerken resmi kaynaklardan açıklama geldi. Temmuz ayında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Binlerce öğretmen adayının gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek sözlü mülakat sonuçları duyurusunda. Temmuz ayında sözlü mülakatlara katılan adaylar, ağustos ayında mülakat sonuçlarının ilan edilmesini bekliyordu.