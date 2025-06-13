Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025: MEB Sözleşmeli öğretmenlik sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. Mülakat yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Sözleşmeli öğretmenlik sınav giriş belgesi üzerinde adayın başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi ve saati yer alacak. Adaylar mülakatlara fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle girilecek. Kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerlerini erişme açacağı tarihi duyurdu. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 açıklandı mı? İşte, MEB sözleşmeli öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Sözleşmeli öğretmen alımı sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih belli oldu. Sözlü sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınavlara kabul edilmeyecek. Adayların sözlü sınava girdiği sınav salonunda, sınav boyunca kamera kaydı alınacaktır. Adayların sınav merkezlerinde alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallara uymaları zorunludur. Sözleşmeli öğretmen alımında 60 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak. Sınav sonuçları ilan edildikten sonra adaylar sonuçlara itiraz edebilecek. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav giriş belgelerinde adayların başvuru numarası, sınav yeri, saati gibi bilgiler yer alacak. Peki Öğretmen alımı sözlü sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte, erişime açılacağı tarih…