Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 sorgulama: MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı?

Öğretmen ataması sonuçlarının erişime açılmasıyla mülakat yerleri gündeme geldi. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav merkezlerini sınav giriş belgesi ile öğrenebilecek. Adaylar, sınav giriş belgeleri e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek. Bu yıl Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirlendiğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmadı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı…

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 sorgulama: MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? - 1

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için son dakika açıklama bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeli öğretmen için sözlü sınava girmek isteyen ve onaylanan adaylar KPSS puan üstünlüğüne en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının üç katı kadar aday çağrıldı. Sözlü sınavda başarılı olan adayların atamaları gerçekleştirilecek. Sözlü sınav, tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar daha sonra yapılacak. Peki 2025 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat (sözlü sınav) yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinde son durum…

EĞİTİM HABERLERİ

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 sorgulama: MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? - 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuza göre sözlü sınava alınacak adaylar 7 Mayıs Çarşamba günü açıklandı. 

Başvuruları olumlu değerlendirilen KPSS puan sütünlüğüe göre her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden açıklandı.

Sözlü sınav merkezi merkezleri, atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmadı.

MEB'den yapılan atama sonuçları açıklamasında " Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak." ifadeleri yer aldı.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 sorgulama: MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? - 3

ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.

DAHA FAZLA GÖSTER