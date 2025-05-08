Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 sorgulama: MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için son dakika açıklama bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeli öğretmen için sözlü sınava girmek isteyen ve onaylanan adaylar KPSS puan üstünlüğüne en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının üç katı kadar aday çağrıldı. Sözlü sınavda başarılı olan adayların atamaları gerçekleştirilecek. Sözlü sınav, tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar daha sonra yapılacak. Peki 2025 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat (sözlü sınav) yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinde son durum…