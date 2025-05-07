Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 sorgulama: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor. Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirlendiğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmadı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri veya bir diğer ifadeyle sözlü sınav yerleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. e-Devlet üzerinden adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı…
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için son dakika açıklama bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeli öğretmen için sözlü sınava girmek isteyen ve onaylanan adaylar KPSS puan üstünlüğüne en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının üç katı kadar aday çağrılacak. Sözlü sınavda başarılı olan adayların atamaları gerçekleştirilecek. Sözlü sınav, tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar daha sonra yapılacak. Peki 2025 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat (sözlü sınav) yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinde son durum…