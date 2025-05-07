Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 sorgulama: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuza göre sözlü sınava alınacak adaylar 7 Mayıs Çarşamba günü belirlenecek.



Başvuruları olumlu değerlendirilen KPSS puan sütünlüğüe göre her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden açıklanacak.



Sözlü sınav merkezi merkezleri, atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmadı.



Adayın sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilahare duyurulacaktır. Sözleşmeli sınav yerlerinin en geç 8 Mayıs Perşembe gününe kadar duyurulması bekleniyor.



Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir. Mülakat yerleri ile birlikte tarihlerde belli olacak. Mülakat tarihleri farklı günlerde olabilecek.