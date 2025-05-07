Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 sorgulama: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor. Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirlendiğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmadı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri veya bir diğer ifadeyle sözlü sınav yerleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. e-Devlet üzerinden adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı…

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 sorgulama: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri - 1

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için son dakika açıklama bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeli öğretmen için sözlü sınava girmek isteyen ve onaylanan adaylar KPSS puan üstünlüğüne en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının üç katı kadar aday çağrılacak. Sözlü sınavda başarılı olan adayların atamaları gerçekleştirilecek. Sözlü sınav, tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar daha sonra yapılacak. Peki 2025 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat (sözlü sınav) yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinde son durum…

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 sorgulama: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri - 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuza göre sözlü sınava alınacak adaylar 7 Mayıs Çarşamba günü belirlenecek.

Başvuruları olumlu değerlendirilen KPSS puan sütünlüğüe göre her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden açıklanacak.

Sözlü sınav merkezi merkezleri, atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmadı.

Adayın sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilahare duyurulacaktır. Sözleşmeli sınav yerlerinin en geç 8 Mayıs Perşembe gününe kadar duyurulması bekleniyor.

Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir. Mülakat yerleri ile birlikte tarihlerde belli olacak. Mülakat tarihleri farklı günlerde olabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 sorgulama: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri - 3

ATAMA SONUÇLARI BEKLENİYOR

Öğretmen atama sonuçları için gözler meb.gov.tr adreisne çevrildi.5 Mayıs tarihine kadar başvurularını yapan adaylar sonuçlara odaklandı.

Başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sonuçların en geç saat 17.00’a kadar duyurulması bekleniyor.

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