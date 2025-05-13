Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözlü sınav giriş belgeleri için gözler MEB'de
Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuç duyurusu ardından gözler mülakat sınavına ve sınav giriş belgelerine çevrildi. Adaylar mülakat sürecine dair ayrıntıları sınav giriş belgelerinden öğrenebilecek. Peki, sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylanan adaylardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava alınacak