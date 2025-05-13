Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözlü sınav giriş belgeleri için gözler MEB'de

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylanan adaylardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava alınacak





