Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözlü sınav giriş belgeleri için gözler MEB'de

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuç duyurusu ardından gözler mülakat sınavına ve sınav giriş belgelerine çevrildi. Adaylar mülakat sürecine dair ayrıntıları sınav giriş belgelerinden öğrenebilecek. Peki, sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözlü sınav giriş belgeleri için gözler MEB'de - 1

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylanan adaylardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava alınacak


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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözlü sınav giriş belgeleri için gözler MEB'de - 2

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözlü sınav giriş belgeleri için gözler MEB'de - 3

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmış, sınav giriş belgeleri 10 Haziran'da ilan edilmişti.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözlü sınav giriş belgeleri için gözler MEB'de - 4

Bakanlık, bu yıl 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında tamamladı. Sürecin geçtiğimiz yıl gibi ilerlemesi durumunda mülakat yerlerinin 15 Mayıs tarihinde duyurulması bekleniyor.

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