Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu: Mülakatlar ne zaman?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için gözler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne çevrilmişti. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat takvimi belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hangi tarihte ilan edilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en fazla kontenjanı sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği kadrolarına ayırdı. 7 Mayıs’ta sonuçlar ilan edilirken gözler mülakat tarihlerine çevrildi.