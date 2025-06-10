Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu: Mülakatlar ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için gözler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne çevrilmişti. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat takvimi belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hangi tarihte ilan edilecek?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu: Mülakatlar ne zaman? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en fazla kontenjanı sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği kadrolarına ayırdı. 7 Mayıs’ta sonuçlar ilan  edilirken gözler mülakat tarihlerine çevrildi. 

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu: Mülakatlar ne zaman? - 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Öğretmen atamalarıyla ilgili takvim netleşti. Öğretmen atamalarında sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu: Mülakatlar ne zaman? - 3

MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınava giriş belgeleri ise 13 Haziran günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu: Mülakatlar ne zaman? - 4

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl yayımlanan Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi’ne göre KPSS’de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

Mülakatta sorular elektronik kura ile belirlenecek ve komisyon adaya yönelteceği soruların yer aldığı soru cevap kağıdının çıktısını alacak.

Cevap kağıdında 3 soru yer alırken alana ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağına ilişkin örneklerle açıklanması, genel kültür, eğitim bilimleri gibi konu başlıklarından oluşacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu: Mülakatlar ne zaman? - 5

Salon listelerinde ve sözlü sınav aday değerlendirme formlarında aday isimleri ve T.C. kimlik numaraları yer almayacak. Bunların yerine sözlü sınav giriş belgelerinde yer alan aday başvuru numaraları kullanılacak.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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