Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? (MEB sözlü sınav tarihini paylaştı)

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç devam ediyor. Mülakatlara hazırlanan öğretmen adayları, sınav tarihini merak ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? (MEB sözlü sınav tarihini paylaştı) - 1

Millî Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezlerini açıkladı. Sınav merkezlerinin ilan edilmesi ardından gözler mülakat tarihlerine çevrildi.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? (MEB sözlü sınav tarihini paylaştı) - 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV TARİHİ

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? (MEB sözlü sınav tarihini paylaştı) - 3

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra yapılacak.

Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? (MEB sözlü sınav tarihini paylaştı) - 4

HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Adaylar sözlü sınava, fotoğraflarının da bulunduğu sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Sürücü belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgeler ise geçerli olmayacak. Adayların fotoğraflarının bulunduğu sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmaması halinde sınav yapılan binaya alınmayacaklar.

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