Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? (MEB sözlü sınav tarihini paylaştı)

HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Adaylar sözlü sınava, fotoğraflarının da bulunduğu sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Sürücü belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgeler ise geçerli olmayacak. Adayların fotoğraflarının bulunduğu sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmaması halinde sınav yapılan binaya alınmayacaklar.