Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? (MEB sözlü sınav tarihini paylaştı)
Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç devam ediyor. Mülakatlara hazırlanan öğretmen adayları, sınav tarihini merak ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?
Millî Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezlerini açıkladı. Sınav merkezlerinin ilan edilmesi ardından gözler mülakat tarihlerine çevrildi.