Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? Mülakat takvimi paylaşıldı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sürecinin ayrıntıları belli oldu. Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.