Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? Mülakat takvimi paylaşıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayımlandı. Buna göre, sözlü sınavlar haziran ayının son haftası itibariyle başlayacak. Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sürecinin ayrıntıları belli oldu. Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.