Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? Mülakat takvimi paylaşıldı

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayımlandı. Buna göre, sözlü sınavlar haziran ayının son haftası itibariyle başlayacak. Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? Mülakat takvimi paylaşıldı - 1

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sürecinin ayrıntıları belli oldu. Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? Mülakat takvimi paylaşıldı - 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA

Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? Mülakat takvimi paylaşıldı - 3

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak.

Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? Mülakat takvimi paylaşıldı - 4

SONUÇLARIN İLANI HAKKINDA

Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını, Bakanlığın "eitiraz.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER