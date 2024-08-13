Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınavlar temmuz ayında tamamlanmıştı. Mülakat sürecini geride bırakan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. Adaylar sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ediyor. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuru yapan ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alındı. Temmuz ayında gerçekleşen mülakatların sonuçları için gözler MEB'den yapılacak duyuruda. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

EĞİTİM HABERLERİ

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

Sözlü sınav sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti. 2023 yılı kaynak alındığında 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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